FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstagnachmittag weiter aufgehellt. Dank der sehr starken Wall Street baute der deutsche Leitindex Dax seine Tagesgewinne aus und zog zuletzt um rund 2 Prozent auf 10 785,31 Punkte an. In Frankfurt hatten zuvor technische Störungen bei der Deutschen Börse eine stundenlange Unterbrechung des Xetra-Handel ausgelöst.

Für den EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 1,80 Prozent auf 2944,81 Punkte nach oben. Für Optimismus dies- und jenseits des Atlantiks sorgten Exportdaten aus China, die besser als erwartet ausgefallen waren./la/he