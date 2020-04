Im ersten Quartal steigt der Umsatz bei SAP um 7 Prozent auf 6,52 Milliarden Euro an. Die Cloud-Umsätze sorgen für das Plus. Hier geht es um 29 Prozent nach oben. Die Lizenzerlöse sinken hingegen um 31 Prozent ab. Bei der Prognose für 2020 geht es nach unten. Man erwartet aber eine Verbesserung der Situation im dritten und vierten Quartal.Die Analysten von Independent Research bestätigen in ihrer aktuellen Studie die ...