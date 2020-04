Der Handel im Deutschen Aktienindex verlief nach einigen turbulenten Wochen heute zur Abwechslung mal besonders ruhig. Das lag einerseits an einer stundenlangen Störung des Handelssystems Xetra, aber auch an der geringen Volatilität in den Vorgaben von der Wall Street.

Dieser Umstand allerdings ist ein gutes Zeichen, haben doch die amerikanischen Banken gerade bekanntgegeben, sich auf eine Welle an Kreditausfällen vorzubereiten. Wenn ein Gewinneinbruch nicht zu scharfen Korrekturen in den Aktienkursen führt, kann das ein Hinweis darauf sein, dass viele der negativen Nachrichten schon in den aktuellen Preisen enthalten sind.



Der Gesamtmarkt hat sich während der Talfahrt seit Anfang März auf das Schlimmste vorbereitet. Für die Entwicklungen an den einzelnen Börsen dürfte nun entscheidend sein, wann welches Land in welchem Umfang den Weg aus dem Lockdown finden wird. Vor allem das „Wie“ sollte hierbei wichtig sein, denn eine zu frühe weitgehende Lockerung der Maßnahmen könnte Ängste vor einer zweiten Infektionswelle und damit eines nochmaligen Lockdowns schüren. Und wer länger wartet, riskiert stärkere wirtschaftliche Auswirkungen. Irgendwo dazwischen dürfte dann die Antwort auf die Frage liegen, wie teuer die Krise für die jeweilige Volkswirtschaft am Ende tatsächlich werden wird.



Aktuell präsentieren sich an der Börse die Technologieaktien als Outperformer. In der jetzt beginnenden Berichtssaison werden Anleger genau darauf achten, welche Unternehmen bereits Hinweise geben können auf die Zeit nach der Krise. Positive Ausblicke in unsicheren Zeiten könnten hier die Fantasie der Anleger wecken.