Die Spiele der Bundesliga sind bis zum Monatsende ausgesetzt. Davon ist auch Borussia Dortmund betroffen. Eigentlich sollten die DFL und die Club am kommenden Freitag entscheiden, wie es weitergeht, doch daraus wird nichts. Der Termin für die Mitgliederversammlung wurde am Nachmittag verschoben. Die Verantwortlichen wollen sich nun am 23. April treffen, um über die Zukunft zu beraten. So will man mehr Zeit für die Vorbereitung einer ...