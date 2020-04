Stärker im Blick steht am Dienstag die startende US-Berichtssaison mit Zahlen der Bank JPMorgan und des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (J&J) . Für Unsicherheit sorgt derweil weiter die grassierende Coronavirus-Pandemie. Weltweit rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) wegen der Pandemie in diesem Jahr mit einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um drei Prozent. Das wäre ein schlimmerer Wirtschaftseinbruch als jener nach der globalen Finanzkrise 2008/2009. Für das kommende Jahr wird allerdings wieder eine deutliche Erholung erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX) - In New York hat der Dow Jones Industrial am Dienstag nach seinem schwachen Wochenauftakt wieder zugelegt. Der Wall-Street-Index gewann zuletzt 1,49 Prozent auf 23 740,33 Punkte, dämmte damit aber seine anfangs noch höheren Gewinne etwas ein. Für Optimismus beiderseits des Atlantiks sorgten Exportdaten aus China, die besser als erwartet ausgefallen waren.

Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 1,86 Prozent auf 2813,09 Punkte vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich bereits am Vortag freundlich präsentiert hatte, ging es um 2,81 Prozent auf 8566,59 Punkte hoch. Amazon -Papiere markierten ein Rekordhoch.

Die Papiere von Johnson & Johnson (J&J) legten nach Quartalszahlen um 4,9 Prozent zu und waren damit an der Spitze im US-Leitindex. Analyst Matt Miksic von der schweizerischen Bank Credit Suisse sprach von einem beeindruckenden ersten Jahresviertel des Gesundheits- und Konsumgüterkonzerns. Johnson & Johnson rechnet wegen der Virus-Krise im laufenden Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang und nimmt für die Entwicklung eines eigenen Impfstoffkandidaten gegen die Covid-19-Lungenkrankheit verstärkt Geld in die Hand. Die Aktionäre können sich aber trotz der Krise über eine erhöhte Dividende freuen.

JPMorgan drehten hingegen nach anfänglichen Kursaufschlägen ins Minus und notierten zuletzt 4,4 Prozent tiefer. Die Corona-Krise hatte den Gewinn der größten US-Bank einbrechen lassen. Das Geldhaus wappnet sich mit einem finanziellen Kraftakt für drohende Kreditausfälle. Die hohen Rückstellungen ließen das Nettoergebnis im ersten Quartal im Jahresvergleich um rund 70 Prozent sinken. Analyst Gerard Cassidy vom Analysehaus RBC zeigte sich vom Kerngewinn je Aktie enttäuscht. Dennoch sprach er von einem ordentlichen ersten Jahresviertel angesichts des beispiellosen Gegenwinds durch die Corona-Pandemie.

Noch stärker litt der Rivale Wells Fargo im ersten Quartal. Das Geldhaus verdiente laut Mitteilung vom Dienstag lediglich 653 Millionen Dollar nach 5,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die US-Großbank legte angesichts der Corona-Pandemie 3,1 Milliarden Dollar als Krisenvorsorge zur Seite. Für den Aktienkurs der Bank ging es zuletzt um 5,4 Prozent runter.

Die Aktien von Amazon erreichten bei 2264,83 Dollar ein Rekordhoch. Zuletzt belief sich das Plus auf 3,7 Prozent. Die Anteile des Online-Giganten zählen in der gegenwärtigen Virus-Krise zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Weil weltweit viele Geschäfte wegen der Pandemie geschlossen bleiben müssen, tätigen die Menschen ihre Einkäufe noch mehr über das Internet. Amazon ist im Online-Handel breit aufgestellt, also nicht nur auf einzelne Produktkategorien spezialisiert.

Um fast zehn Prozent sprangen die Papiere von Tesla nach oben. Sie profitierten von einem positiven Urteil der schweizerischen Bank Credit Suisse. Analyst Dan Levy setzte die Aktie des Elektroauto-Herstellers von "Underperform" auf "Neutral" hoch und hob das Kursziel von 415 auf 580 Dollar an. Verglichen mit althergebrachten Autobauern bringe die Virus-Krise Tesla in eine bessere Position, schrieb er. Autobauer, die bislang auf Verbrenner ausgerichtet sind, seien erst in der Umstellung hin zur Elektromobilität, die ihnen angesichts der aktuellen Verwerfungen im Produktionszyklus nun erschwert werde./ajx/he