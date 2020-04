FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts düsterer Konjunkturprognosen zugelegt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,36 Prozent auf 171,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,39 Prozent.

Eine pessimistische Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die Wirtschaftsleistung werde in diesem Jahr in der Eurozone um 7,5 Prozent schrumpfen. In Deutschland soll die Wirtschaft demnach im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent zurückgehen, in Italien sogar um 9,1 Prozent. Noch im Januar hatte der IWF für die Eurozone für 2020 ein Wachstum von 1,3 Prozent prognostiziert. Er zeigt sich mit seinen Prognosen pessimistischer als andere Institutionen.