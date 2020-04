Bei MTU Aero Engines soll die Betriebsunterbrechung infolge der Corona-Krise nach und nach aufgehoben werden. „Die Kapazitäten werden entsprechend der Nachfrage und der Situation in der Zulieferkette erhöht. Für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter sind umfangreiche Maßnahmen vorbereitet worden”, kündigt der DAX-notierte Hersteller von Flugzeug-Triebwerken am Dienstag an.So solle am Standort München, dem größten des ...