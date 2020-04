WIEN (dpa-AFX) - Technische Probleme haben am Dienstag den Handelstag an der Wiener Börse dominiert. Aufgrund eines Problems beim elektronischen Handelssystem Xetra T7 stand der Handel am österreichischen Aktienmarkt am Vormittag und über Mittag mehrere Stunden still. Am Nachmittag wurde er dann wieder aufgenommen, allerdings kam es dann zu Problemen bei der Datenauslieferung der Wiener Börse. Der letzt verfügbare Kurs vom Nachmittag zeigt den ATX mit einem Plus von 0,79 Prozent.

Das Xetra-Problem betraf neben der Wiener Börse auch sämtliche andere Märkte, die das von der Deutschen Börse entwickelte Handelssystem verwenden - darunter die Börsen in Frankfurt, Prag und Budapest. In Wien kam der Handel am Vormittag gegen 9.25 Uhr zum Erliegen. Erst über viereinhalb Stunden später, um 14.00 Uhr, wurde er wieder aufgenommen.