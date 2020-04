Die Aktienmärkte gehen in der Coronakrise derzeit eine große Wette ein: sie glauben, dass die Billionen an Dollars (und anderen Währungen) reichen werden, um die Krise zu meistern. Die Fed wird es richten - der Glaube an die alten Götter ist also zurück, befeuert von den Aussagen von Goldman Sachs, Morgan Stanley oder auch JP Morgan, die allesamt den Boden für die Aktienmärkte in der Coronakrise ausgerufen haben. Man glaubt aufgrund der relativ geringen Zahlen zu Wochenbeginn, dass der Hochpunkt der Pandemie nun überschritten sei und fokussiert sich auf die Zeit nach der Coronakrise. Das aber ist eine Wette mit nicht unerheblichen Risiken..

Das Video "Reichen die Billionen zur Rettung?" sehen Sie hier..