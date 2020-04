FRANKFURT (dpa-AFX)

------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach dem erfreulichen Start in die Börsenwoche dürfte der Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas nachlassen. Immerhin hat der Dax seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März fast 30 Prozent aufgeholt. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels auf 10 735 Punkte und damit 0,35 Prozent höher als am Dienstag. Spannend könnte es am frühen Nachmittag werden, wenn in den USA die Einzelhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für die vom Coronavirus so schwer betroffene Region New York im April veröffentlicht werden. Die Pandemie dürfte hier tiefe Spuren hinterlassen. "Für ein Drittel der Weltbevölkerung steht das Leben weitgehend still", sagte Stratege Matt Gertken vom Analysehaus BCA Research. In der Folge sei die wirtschaftliche Aktivität in den führenden Industriestaaten kollabiert.