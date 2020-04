Seit Ausbruch der Corona-Krise in den westlichen Ländern gingen die Börsen auf Talfahrt, mit ihnen auch Rohstoffe aller Klassen. Nach der Marktbereinigung nah der Abwärtsdruck wieder spürbar ab, eine marktbreite Erholung konnte sich durchsetzen und Gold beispielsweise auf ein frisches Mehrjahreshoch hochdrücken. Silber hatte da Nachsehen, weist aber trotzdem einen positiven Trendverlauf auf. In dieser Woche konnte eine weitere Hürde aus dem Weg geräumt werden und eröffnet kurzfristig weiteres Kurspotenzial, sofern technische Auswertungsmethoden angesetzt werden.

36 Prozent zugelegt

Seit den Crash-Tiefs konnte sich der Silberpreis wieder um 36 Prozent erholen und in den Preisbereich von 15,75 US-Dollar zulegen. Entscheidend war jedoch der Durchbruch um 15,50 US-Dollar, wodurch eine innere Trendlinie überwunden werden konnte. Dieser Schritt hat nach technischen Maßstäben nun weiteren Aufwärtspotenzial freigesetzt, das bis in den Bereich der einstigen Unterstützung von 16,53 US-Dollar heranreichen dürfte. Bei Interesse an einem Long-Investment kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1521 zurückgegriffen werden, wodurch eine Rendite von 45 Prozent erzielt werden kann. Unterstützungen finden sich dagegen bei 15,00 und 14,40 US-Dollar. Darunter aber sollten Investoren Achtung walten lassen. Ein Rutsch unter die zuletzt genannte Marke könnte nämlich weitere Verkäufer auf den Plan rufen und zu Abgaben auf 13,00 und womöglich noch 12,50 US-Dollar führen.