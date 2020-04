Tesla: In diesem Jahr noch vierstellig?

Die erste Frage ist schnell beantwortet. Zwar muss auch Tesla derzeit umfassend in den USA seine Produktion ruhen lassen, hat aber genügend Lagerbestände, um die Kundennachfrage zu befriedigen. Viel wichtiger: Der Abstand zur Konkurrenz könnte durch die Krise wieder größer werden. Denn insbesondere die deutschen Premiumhersteller, die erst vor wenigen Monaten mit großen E-Auto-Plänen aufwarteten, sparen derzeit an allen Ecken, um über die Krise zu kommen. Dass bekommen auch die E-Mobility-Pläne zu spüren.

Während sich die gesamte globale Autobranche mehr oder weniger von Tag zu Tag zittert, hebt derzeit der E-Pionier Tesla geradezu ab. Nun schon sieben Tage in Folge konnte die Aktie Gewinne verbuchen und kostete gestern erstmals seit Anfang März (also vor dem Corona-Crash) wieder über 700 Dollar. Das wirft natürlich zwei Fragen auf: Warum ist der Titel so stark und wie weit kann es noch gehen?

Das wird am Markt und bei den Analysten aufmerksam verfolgt und bringt auch wieder Kaufempfehlungen, aktuell z. B. von Credit Suisse. Doch wie weit kann es im Aktienkurs gehen? Die aktuelle Tendenz inklusive der fundamentalen Vorlagen (z. B. konnten erst kürzlich bessere Auslieferungszahlen als erwartet gemeldet) könnte zum Selbstläufer werden und den Kurs in Richtung seines alten Hochs bei 969 Dollar treiben. Und wie es an der Börse manchmal ist, könnte auch hier bei Tesla die Hausse die Hausse nähren, also weitere Käufer anziehen. Dann ist es nur ein Katzensprung über die Marke von 1.000 Dollar, die mehr psychologisch wirken dürfte als fundamental wichtig zu sein.

Fazit: Für risikofreudige Anleger scheint Tesla derzeit geradezu ein Muss zu sein. Allerdings sollte man wohl nach der jüngsten Rallye versuchen, hier auf kurzfristige Gewinnmitnahmen zu spekulieren und mit Abstauberlimits zu arbeiten. Ein möglicher Bereich wäre hier wohl um 650 Dollar herum.