Was die Aktienmärkte unter Führung der Wall Street derzeit veranstalten, ist geradezu absurd: so stehen etwa FANG-Aktien höher als zu Jahresbeginn, die Investoren scheinen zu glauben, dass die Liquidität vor allem der Fed die Wunden schon heilen wird. Die US-Banken dagegen sehr schwach – und ohne starke Finanzwerte wird die Rally der Aktienmärket nicht dauerhaft sein können (heute Zahlen von Goldman Sachs und Bank of America). Ebenfalls heute kommt ein Abgleich zwischen steigenden Aktienmärkten und kollabierenden Konjunktur- und Unternehmensdaten, die einmal mehr die absurde Lücke zwischen Realität und Finanzmärkten aufzeigen werden. warum steigen die Kurse? Nur Liquidität – oder doch auch die Erwartung einer Geldentwertung?

Das Video "Aktienmärkte: Nachrichten aus Absurdistan!" sehen Sie hier..