Fast unbeschadet könnte Intel durch die Corona-Krise kommen. Unabhängig davon spendeten die Kalifornier vergangene Woche 50 Mio. US-Dollar für die Bekämpfung des Virus.

Operativ dürfte das Unternehmen aktuell sogar Rückenwind verspüren, denn der zunehmende Datenverkehr zwischen Rechenzentren und privaten Haushalten spielt ihm in die Karten: Cloud-Dienstleister benötigen immer mehr Rechenleistung, die sie von Intel bekommen. Aber auch das klassische PC-Geschäft könnte in den kommenden Wochen für Überraschungen sorgen und wieder in Schwung geraten.