Bankhaus Krentschker Vorstand Eberan: "Ölpreis weiterhin mit vielen Fragezeichen"

In einer historischen Einigung beschlossen die Erdöl produzierenden Länder eine Kürzung von 9,7 Millionen Barrel pro Tag zumindest für die Monate Mai und Juni. Dies entspricht etwa 10 % des weltweiten Verbrauchs vor der Corona-Pandemie. In der G20 Konferenz der Energieminister konnte eine Absichtserklärung über weitere Kürzungen im laufenden Jahr erzielt werden.

Aktuelle Erwartungen gehen nun davon aus, dass der Ölpreis im laufenden Jahr über 20 USD/Barrel bleiben wird. Bei einem anhaltend niedrigen Ölpreis wird es zu einer Verringerung von Ölproduzenten und einem reduziertem Öl-Angebot am Weltmarkt kommen. Denn eine Ölquelle kann man nicht so einfach abdrehen, sondern nur stilllegen, was zumeist auch sehr teuer ist. Allerdings: Spätestens mit der Verfügbarkeit eines Medikaments oder eines Impfstoffs gegen Covid-19 kann man mit einer sprunghaft steigenden Öl-Nachfrage verbunden mit steigenden Öl-Preisen rechnen. Am 14. April 2020 (16:40 Uhr) notierte die Ölsorte Brent bei rund 31 USD/Barrel, was ein Minus von 53 % gegenüber dem Jahresende 2019 bedeutet. Die Sorte WTI lag bei rund 21,7 USD/Barrel – also um mehr als 64% unter dem Niveau des Jahresendes. Mit Blick auf das künftig erwartete Wirtschaftswachstum sowie den nunmehr sehr hohen Arbeitslosenquoten muss davon ausgegangen werden, dass die Erholung des Brent-Ölpreises auf ein stabiles Niveau von 60 USD/Barrel durchaus weit mehr als nur ein Jahr dauern kann.

Wackeliger Deal?