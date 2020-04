Wirecard – woher kommt die Rally?

Liebe Leser, am 13. März ging folgende mail – unten – an unsere Abonnenten im Börsendienst raus: Rein in Wirecard mit folgenden Produkten: Turbo CP7Q9S – bisher plus 150% Rendite gebracht – und Bonus DF70XW. Bilanz dort – plus 20% im Bonus. Heute gibt es im Börsendienst ein neues “Wirecard Spezial”. Wenn Sie dabei sein möchten bei unseren neuen Papieren, dann testen Sie uns gerne hier. Jederzeit kündbar, 14 Tage Probelesen gerne für Sie. Auch im Favoritendepot gab und gibt es Neuzugänge, dazu werden wir viele neue Papiere vorstellen, denn unsere Long-Positionen von Mitte März sind vielfach in Sachen Bonus und Discount am GewinnCap und werden daher getauscht. Absicherungen vernachlässigen wir natürlich auch nicht, denn wir sind taktisch im Markt und keine blinden Hasardeure. Natürlich nicht. Schönen Börsentag, Euer TEAM FR