Die Anleger haben sich neu geordnet und den Aktienmarkt nun nach zwei Kriterien unterteilt. In Aktien, die zu toxisch sind, um angefasst zu werden. So etwa Boeing, die gestern abgestürzt sind und damit auch den Triebwerkhersteller MTU mit nach unten zogen, nachdem der Flugzeugbauer 150 Aufträge allein im März verloren hat. Anleger haben aber auf der anderen Seite auch Aktien gefunden, die von der Krise profitieren könnten. Ein Plus von 111 Prozent bei Tesla seit Mitte März und ein neues Allzeithoch bei Amazon lassen fast vergessen, dass sich die Welt inmitten einer Wirtschaftskrise befindet.

Amazon stellt im großen Stil neue Mitarbeiter ein, da die Menschen online bestellen, statt in Läden einzukaufen. Tesla könnte profitieren, da die traditionelle Autoindustrie durch die Corona-Krise weiteren Schaden nimmt. Goldman Sachs ruft ein Kursziel von 864 Dollar für Tesla aus, noch einmal 20 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Die aktuelle Krise wirkt wie ein Beschleuniger von Trends, die zuvor schon gewirkt haben. Sie wird von Unternehmen, die zuvor schon Probleme hatten, als Entschuldigung und Vorwand genommen, längst überfällige Restrukturierungen noch schneller durchzuführen. Und sie ist Anlass für die Krisengewinner, noch schneller zu expandieren.