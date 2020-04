Die Märkte hatten mehr erwartet

Die Anleger hatten dadurch nach den Oster-Feiertagen gestern gleich zwei Mal die Gelegenheit, in die neue Börsenwoche zu starten. Zwei Mal gelang ihnen dabei auch ein freundlicher Handelsauftakt. Doch die Kursgewinne waren jeweils nur relativ moderat und es fehlte an Anschlussgewinnen. Stattdessen pendelten die Kurse in sehr ruhigen Bahnen.

Dabei hatten die Anleger durchaus wichtige Ereignisse zu verdauen und einzupreisen. Aber da an den wichtigen asiatischen und US-amerikanischen Börsen bereits vorgestern gehandelt wurde und sich die Kurse am Ende wieder in etwa dort einfanden, wo sie in der vergangenen Woche notierten, zeigte sich eben auch der DAX gestern nur wenig verändert.

Corona-Rettungspaket für die Eurozone

Das erste wichtige Ereignis war das Ergebnis der zähen Verhandlungen der europäischen Finanzminister. Diese verständigten sich am späten Donnerstag (MESZ) auf ein mindestens 500 Milliarden Euro schweres Corona-Rettungspaket. Wobei ich dieses Paket eher nicht als Rettungs-, sondern bislang eher noch als Stabilisierungs- oder als Präventionspaket bezeichnen würde. Denn noch sind die Länder der Eurozone gar nicht auf Hilfen angewiesen, weil sie sich, auch dank der erweiterten Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB), noch zu sehr niedrigen Zinsen verschulden können. Die 500 Milliarden Euro dienen aus meiner Sicht daher eher der Abschreckung von Spekulanten und der Stabilisierung der Zinsen.

Da die Einigung auf das Paket noch vor Ende des Späthandels am Donnerstag bekanntgegeben wurde, hatten die Märkte darauf noch reagieren können. Aber größere Kursausschläge waren nicht zu verzeichnen. Die Märkte hatten längst auf einen Beschluss gesetzt und diesen bereits eingepreist. Dieses Thema war längst durch.

Förderkürzungen der OPEC+

Brisanter war dagegen das zweite Ereignis, welches für die Märkte sehr wichtig war: Die Beratungen der ölproduzierenden Länder aus dem Verbund der sogenannten OPEC+. Diese haben sich am Wochenende auf Förderkürzungen geeinigt, um die Ölpreise zu stabilisieren bzw. wieder nach oben zu treiben. Die Tagesproduktion soll im Mai und Juni um 9,7 Millionen Barrel (1 Barrel = 159 Liter) sinken. Als Ausgangsniveau wurde jeweils die Produktionsmenge vom Oktober 2018 festgelegt, wobei für Saudi-Arabien und Russland ein eigenes Ausgangsniveau von 11 Millionen Barrel pro Tag gilt.