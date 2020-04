FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch die Verluste im frühen Handel ausgeweitet. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 1,94 Prozent auf 10 489,05 Punkte. Anleger könnten enttäuscht auf eine mögliche Verlängerung der Kontaktbeschränkungen in Deutschland reagieren. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1,84 Prozent nach.

Der Bund will den Ländern offenbar vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz des Bundeskanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag. Viele Börsianer hatten zuletzt auf eine baldige schrittweise Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland gehofft./bek/jha/