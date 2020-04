Goldaktien uneinheitlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Beate Bahner wird zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen. Sie hatte die Corona-Verordnung Baden-Württembergs als verfassungswidrig bezeichnet und am 08.04.20 einen Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht eingereicht. Ihre Webseite www.beatebahner.de wurde vorübergehend abgeschaltet und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet, bei dem sie am 15.04.20 wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten gemäß § 111 StGB aussagen soll. Die Webseite ist mit allen Dokumenten wieder erreichbar.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 50.402 Euro/kg, Vortag 50.421 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren jetzt wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 15,53 $/oz, Vortag 15,57 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 780 $/oz, Vortag 760 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.168 $/oz, Vortag 2.145 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 29,74 $/barrel, Vortag 32,04 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,0 % oder 1,1 auf 106,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Agnico 2,3 %. Kirkland gibt 2,7 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen TMAC 17,3 %, Monarch 16,7 % und Belo Sun 14,6 % an. Aura verliert 8,2 %. Bei den Silberwerten steigen Mandalay 22,2 %, Americas Silver 14,3 % und Silver Bull 12,5 %. New Pacific fallen 7,7 % und Impact 7,1 %.