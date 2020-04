Während international der Passagierflugverkehr erlahmt ist, versucht sich die Lufthansa Aktie an einer charttechnischen Bodenbildung nach dem Corona-Crash von 15,44 Euro auf Anfang April erreichte 7,806 Euro. Bisher ist dem DAX-Wert eine solche charttechnische Formation nur zum Teil gelungen. Um 7,80/8,02 Euro hat sich der Aktienkurs in den wilden Schwankungen der letzten Wochen so etwas wie stabilisieren können. Zwischenzeitlich ...