Ostrum AM Stratege: Fed nährt Rallye auf High Yield-Märkten - Aktienrallye von Gewinnrevisionen gefährdet

Der Marktoptimismus beruht auf einer weiteren Runde geldpolitischer Stimulierungsmaßnahmen der Fed und der Hoffnung auf eine geordnete Rückkehr zum Wachstum nach dem Ende der Krise. Die Wirtschaftsdaten werden jedoch noch einige Monate lang katastrophal bleiben. In den USA haben die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche die Marke von 6,6 Mio. überschritten, was darauf hindeuten könnte, dass die Arbeitslosenquote in naher Zukunft auf über 20 Prozent ansteigen wird. Wenn jedoch die erwarteten Gewinneinbrüche allmählich zur Realität werden, könnte die gegenwärtige Aktienrallye – ein Plus von 20 Prozent seit dem Tiefstand vom 23. März – enden.

An den Anleihenmärkten haben sich die Renditen an steigende Aktienkurse angepasst. Die Renditen von US-amerikanischen T-Notes stiegen in der vergangenen Woche auf ein Hoch von 0,75%. Die täglichen Ankäufe von US-Staatsanleihen durch die Fed-Treasury wurden seit Anfang April etwas reduziert. Diese Verlangsamung wird zweifellos dazu führen, dass in den nächsten Monaten die langfristigen Zinssätze ins Visier genommen werden. Im Euroraum erreichten die Renditen von Bundesanleihen in der Spitze fast -30%. Die Spreads bei Staatsanleihen reagieren weiterhin empfindlich auf die Aktivitäten am Primärmarkt, ihre Volatilität hat jedoch abgenommen.