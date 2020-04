Singulus bestätigt den Termin für die geplante ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai. Allerdings werde man aufgrund der Corona-Pandemie eine virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz durchführen, kündigt das Unternehmen aus Kahl am Main am Mittwoch an. Zuletzt hatte eine Gesetzesänderung durch den Bund als Reaktion auf die Corona-Pandemie den Weg für Hauptversammlungen via Internet frei gemacht.„Eine Teilnahme ...