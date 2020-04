Barings Investment Institute Expertin über den Konflikt zwischen Solidarität und Eigeninteresse

„Während Europa versucht, eine koordinierte Strategie für den Ausstieg aus dem Lock-down zu entwerfen, ist von den meisten Regierungen zu erwarten, dass sie die Ausgangsbeschränkungen zunächst noch verlängern, um den Anstieg der Virus-Infektionen einzudämmen. In einer Rede an die Nation war der französische Präsident Macron gestern der erste, der den Lock-down bis zum 11. Mai verlängerte. Er rief zu Geschlossenheit und Solidarität auf, um dazu beizutragen, die Kapazität der Intensivstationen vor einem zu erwartenden Wiederaufflammen der Fälle bei einer zu frühen Lockerung zu schützen. Es ist zu erwarten, dass Deutschland und das Vereinigte Königreich diese Woche ähnliche Ankündigungen machen werden. Der Konflikt zwischen Solidarität und Eigeninteresse dürfte jedoch komplex sein. Mit Worten, die an ältere Zeiten erinnern, forderte Präsident Macron einen nationalen Wiederaufbau, ein französisches Projekt, um mehr Unabhängigkeit in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen und in der Industrie zu schaffen. Die Debatte ist eröffnet, ob "made in China" mit größerer Vorsicht betrachtet wird, oder ob bei steigendem Beschäftigungsdruck und sinkenden Einkommen die Nachfrage nach billigen chinesischen Exporten weiter zunehmen wird. Glauben wir, dass sich die Welt auf konstruktive Weise neu erfinden kann? China ist sich der Herausforderung bewusst und wird seine Bemühungen, Vertrauen zu gewinnen, vervielfachen und gleichzeitig die Länder bei der Bekämpfung der Pandemie unterstützen.“