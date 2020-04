Unsere letzte Kommentierung zu Drägerwerk vom 30.03. überschrieben wir mit „Fulminante Rally (noch)“ und thematisierten darin das Erreichen eines eminent wichtigen Kursbereiches in Verbindung mit der zum damaligen Zeitpunkt stark überkauften Lage. So hieß es unter anderem „[…] Der nächste Widerstand liegt nun bei 107 Euro. Hier bildete die Aktie im Jahr 2017 ein markantes Hoch aus. Ein erster Vorstoß gewann unlängst nicht an Höhe und wurde wieder abverkauft. Aktuell notiert der Wert im Bereich von 98,0 Euro und hat damit unverändert Kontakt zum dreistelligen Kursbereich. Die Bewegung ist überkauft. Gewinnmitnahmen und Konsolidierungen drohen daher. Doch solange das Thema „Corona-Pandemie“ das Geschehen bestimmt, dürfte der Kurs eine gewisse Unterstützung erfahren. Aus charttechnischer Sicht bleiben Rücksetzer idealerweise oberhalb von 90,0 Euro. Sollte es jedoch auch unter die 80,0 Euro gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“.

Schauen wir zunächst auf den aktualisierten 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis. Die Relevanz der Zone um 107,0 Euro wird darin deutlich. Der kräftige Rücksetzer, der sich nach dem Erreichen dieses Bereiches einstellte, allerdings ebenso.

Die Aktie zollte in der Folgezeit der vorangegangenen Rally Tribut und kam deutlich zurück. Die Bewegungsziele auf der Unterseite bei 90 Euro und 80 Euro wurden rasch abgearbeitet. Als es unter die 80 Euro ging, bekam die Aktie jedoch kurzzeitig Schlagseite, konnte dieses aber zügig wieder korrigieren.

Ob die jüngsten Kursverluste eine Reaktion auf die überkaufte Lage der Aktie waren oder sich darin bereits die zaghaften Entspannungssignale in der Corona-Pandemie widerspiegeln, bleibt offen. Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens muss nun erst einmal einen tragfähigen Boden ausbilden. Vor diesem Hintergrund ist es nun wichtig, dass der Bereich um 74,0 Euro (letztes Verlaufstief) bzw. 70,0 Euro weiteren Rücksetzern standhält. Auf der Oberseite thront nun natürlich das imposante Top im Bereich von 107,0 Euro.