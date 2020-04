Gröschls Mittwochskommentar: 16/2020

Alles neu macht das Virus. Oder doch nicht? Möglicherweise ist es Zeit, kurz innezuhalten und drüber nachzudenken, was eigentlich abseits von den akuten medizinischen Problematiken passiert und passieren wird. Persönlich sind mir zwischen all den Auskennern, Prognostikern und Zielgruppenkommunikatoren ein paar Dinge aufgefallen, die – zum Teil nicht sehr angenehme – Wahrheiten darstellen könnten, mit denen sich zu konfrontieren möglicherweise aus vielerlei Hinsicht nicht ganz unwichtig sein könnte. Also :-):

· Capitalism is working – wie es einer unserer Lieblings-US-Fondsmanager letzte Woche so treffend formuliert hat. Das gilt sicherlich für die USA. In Europa werden wir uns da ganz andere Diskussionen gefallen lassen müssen, die in die ganz andere Richtung gehen könnten. Vergemeinschaftung von Schulden, Verstaatlichung von Leitbetrieben, Vermögens- und Erbschaftssteuern sind da sicher nur die Spitze des ideologischen Eisbergs, dem wir da entgegensteuern. Das erklärt vielleicht auch, warum die US Aktienmärkte aktuell so stark outperformen…