Beim Audi A8 handelt es sich um eine Limousine aus der Oberklasse. Mittlerweile produziert der Ingolstädter Autobauer das Modell in der vierten Generation. Wie viele andere Fahrzeuge von Audi, ist jedoch auch der Audi A8 vom Abgasskandal betroffen. In seinem Motor wurde eine unzulässige Abschalteinrichtung zur Manipulation des Abgasausstoßes entdeckt. Unsere Zusammenfassung zum Audi A8 im Abgasskandal .

Vom Abgasskandal sind die Audi A8-Fahrzeuge betroffen, die mit einem 3-Liter-V6-Dieselmotor vom Typ EA897 oder einem 4-Liter-V8-Dieselmotor vom Typ EA898 betrieben werden und zwischen 2009 und 2017 produziert worden sind. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat für diese Fahrzeuge verpflichtende Rückrufe angeordnet. Audi folgt der Anordnung und ruft unter dem Herstellercode 23X6 diese Audi A8 in die Werkstätten zurück. Fahrzeughalter, deren Audi betroffen ist, erhalten ein Schreiben von Audi mit der Aufforderung, das Fahrzeug in die Werkstatt zu bringen.

Abschalteinrichtung: Lenkwinkelerkennung im Audi A8 entdeckt

In den Werkstätten soll ein Softwareupdate vorgenommen werden, das die Abschalteinrichtung deaktiviert. Zuvor hatte der Audi A8 anhand der Lenkbewegung erkannt, ob er sich auf dem Prüfstand befindet oder im Normalbetrieb auf der Straße – die sogenannte Lenkwinkelerkennung. In einer Testsituation werden nur geringe Lenkbewegungen vorgenommen. Das kann der Audi A8 mit V6- und V8-Motor erkennen und aktiviert daraufhin die Abgasreinigung in vollem Umfang. So unterschreitet das Modell die gesetzlich zulässigen Grenzwerte für Stickoxide und wird von der Prüfbehörde im Straßenverkehr zugelassen.

Im normalen Betrieb werden hingegen stärkere Lenkbewegungen vorgenommen. Dann fährt der Audi A8 die Reinigung der Abgase automatisch herunter oder schaltete sie gänzlich ab. Das hat zur Folge, dass die Grenzwerte für die gesundheitsschädlichen Stickoxide nicht mehr eingehalten werden können. Das Fahrzeug setzt also weit mehr Schadstoffe mit den Abgasen frei als erlaubt. Mit dem angeordneten Softwareupdate soll diese Funktion deaktiviert werden. Der Audi A8 soll dann also die Abgase während der Fahrt auf der Straße vollumfänglich reinigen.

Audi A8-Halter gewinnt vor Gericht gegen Autobauer

Bei der Abschalteinrichtung zur Manipulation der Abgasreinigung handelt es sich um einen Betrug. Das KBA sieht diese Einrichtungen als illegal an und ordnete aus genau diesem Grund die Pflichtrückrufe an. Daher haben Audi A8-Halter die Möglichkeit, vor Gericht gegen den Hersteller vorzugehen, um sich gegen die Manipulation zu wehren. Diverse Fahrzeughalter nutzten diese Option bereits.

Im Juli 2019 urteilte beispielweise das Landgericht Erfurt, dass Volkswagen als Mutterkonzern von Audi einen Audi A8 mit der Abgasnorm Euro 5 vom Halter zurückkaufen muss. Der Kaufvertrag wurde rückabgewickelt: Der Halter erhielt den Kaufpreis nach Abzug einer geringen Nutzungsentschädigung von VW erstattet. Die Begründung: Der VW-Konzern habe den betroffenen Käufer getäuscht als er den Audi A8 mit Abschalteinrichtung auf den Markt brachte. Der Käufer schloss den Kaufvertrag für das Fahrzeug ohne über die Abgasmanipulation Bescheid zu wissen.

Erfahrene Anwälte beraten im Audi-Abgasskandal

