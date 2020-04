Wir machen im DAX noch einmal einen Teilverkauf bei 10630 Punkten, da der Index vor einem Zwischenhoch steht. Auch wenn das Idealziel für diese Aufwärtsbewegung im Bereich von 11052 – 11219 Punkten liegt, müssen wir mit einplanen, dass der Markt bereits früher als erwartet wieder nach Süden abdreht. Hier gehen wir auf Nummer sicher uns stecken uns lieber das Geld in die Tasche.

Nach dem Hoch in Welle 1 in Braun gehen wir noch einmal von einer Gegenbewegung in Welle 2 in Braun bis in den Bereich von 9300 Punkten aus. Diese werden wir nutzen, um noch einmal Longpositionierungen zu hinterlegen und gehen im Anschluss von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung aus!