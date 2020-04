Zwischen den Jahren 2009 und Ende 2017 herrschte nach der letzten Krise unter Anlegern Partystimmung, das Wertpapier von Continental konnte von 10,11 Euro auf ein Rekordhoch von 257,40 Euro zulegen. Nur wenig später kam aber der erste Denkzettel für die ausschweifenden Kursgewinne, bis Sommer selben Jahres fiel das Papier wieder auf 160,00 Euro zurück. Damit endete die Talfahrt jedoch nicht, Mitte letzten Jahres wurde schließlich der langfristige Aufwärtstrend um 130,00 Euro gebrochen und löste damit weitere Verkäufe aus. Diese endete am Ende des letzten Crash erst um 51,45 Euro. Die zuvor gebrochenen Unterstützungen bilden jetzt aber große Hürden, an der letzten von denen sich Continental nun die Zähne ausbeißt und die aktuelle Aufwärtsbewegung schon wieder ein Ende finden könnte. Nicht zuletzt präsentiert sich der jüngste Aufschwung nämlich in einem bärischen Keil, solche Konstrukte werden in der Charttechnik häufig zur Unterseite aufgelöst.