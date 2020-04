In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Doch im Nachhinein ist der so wichtige Ausbruch über 1,62 CAD wohl nur ein Muster ohne Wert, denn infolge der heute vorgelegten Zahlen ging es für die Aktie deutlich nach unten. Mit aktuell 1,29 CAD hat sich der Wert vom Verlaufshoch am Freitag (1,73 CAD) bereits deutlich entfernt. […] Die Erholung hat aufgrund der Zahlen einen Dämpfer bekommen. Nach dem vorläufigen Scheitern an der Marke von 1,62 CAD geht es nun um Schadensbegrenzung. Im besten Fall halten nun die 1,1 CAD dem Rücksetzer Stand. Gelingt dieses nicht, muss auch eine Ausdehnung der Korrektur auf 0,5 CAD (bisheriges 52-Wochen-Tief) mit einkalkuliert werden.“

In der Folgezeit entwickelte sich schließlich das skizzierte Abwärtsszenario. Die Aktie musste den Bereich von 1,1 CAD aufgeben. Von Schadensbegrenzung konnte ab diesem Moment keine Rede mehr sein.

Die nächsten Tage werden richtungsweisenden Charakter haben. Sollte es zur Ausbildung eines neuen 52-Wochen-Tief kommen, der Kurs also unter die 0,50 CAD absacken, muss die Lage komplett neu bewertet werden. Spannend wird es hingegen, wenn es der Aktie weiterhin gelingen sollte, sich oberhalb von 0,5 CAD zu halten. Das würde wiederum für einen fortgesetzten Bodenbildungsversuch sprechen. Einen ersten Achtungserfolg würde der Wert jedoch erst erzielen, sollte es wieder über die 1,1 CAD gehen. Übergeordnet gilt es unverändert, einen Vorstoß über die 1,62 CAD zu lancieren. Ein Ausbruch über diese Marke wäre eminent wichtig, um das Thema Bodenbildung doch noch entscheidend voranzubringen. Bis dahin ist es jedoch ein langer Weg... Auch fundamental überzeugt der Wert nicht unbedingt. Aktuell sehen wir im Cannabis-Sektor schlichtweg andere Unternehmen / Werte, die aus unserer Sicht besser gegen die schwierigen Rahmenbedingungen gewappnet zu sein scheinen…