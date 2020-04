Besonders hart trifft die Corona-Pandemie die konjunkturabhängige Automobilindustrie. Der renommierte Auto-Analyst Ferdinand Dudenhöffer erklärt exklusiv gegenüber wallstreet:online mit welchem Rückgang der globalen PKW-Verkäufe er für 2020 rechnet und was Vater Staat gegen die automobile Rezession tun könnte.

Automobilpapst Ferdinand Dudenhöffer*, der neuerdings am Institut für Customer Insight der Universität St. Gallen in der Schweiz lehrt, prognostiziert für 2020 einen heftigen Einbruch bei den globalen PKW-Verkäufen. Exklusiv gegenüber der Zentralredaktion von wallstreet:online sagte er: „Weltweit rechnen wir 2020 mit 18 Prozent weniger Autoverkäufen als 2019. Das Problem ist der Weg zurück zum Status 2019. Drei Wellen muss man unterscheiden: Erstens, Asien mit dem Wachstumschampion China. In gut drei Jahren wird Asien die Verkäufe von 2019 wieder erreicht haben. Zweitens Nordamerika, mit dem Lead Markt USA. Um 2025 wird USA den Anschluss an 2019 wiederhaben. Das Problem ist die Null-Wachstumsregion Europa. Hier dauert die Rückkehr bis zu zehn Jahre. Deutliche Überkapazitäten werden West-Europa treffen. Ein Grund: Hohe öffentliche Verschuldungen drücken auf die Finanzstabilität des Euro. Große Spar- oder Steuererhöhungswellen sind in der Nach-Corona-Zeit für Süd-Europa vorgezeichnet und das nimmt gewaltig Kaufkraft aus dem Markt. Die Eurokrise 2013 war dagegen eine leichte Übung.“