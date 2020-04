Ölpreise setzen Talfahrt fort - IEA erwartet massiven Nachfrageeinbruch

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Marktbeobachter verwiesen auf eine Prognose der IEA, die einen massiven Einbruch der Nachfrage erwartet. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 28,36 US-Dollar. Das waren 1,24 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sank um 56 Cent auf 19,55 Dollar.

Nach Einschätzung der IEA-Experten dürfte die Nachfrage nach Rohöl im laufenden Jahr durchschnittlich um 9,3 Millionen Barrel pro Tag einbrechen. Für April geht die IEA im Vergleich zum Vorjahr gar von einem Einbruch um 29 Millionen Barrel täglich aus: Der weltweite Verbrauch läge damit auf dem Niveau von 1995. Bereits am Vortag hatte eine trübe Prognose des Internationale Währungsfonds (IWF) die Kurse an den Ölmärkten unter Druck gesetzt.

Darüber hinaus ist der Preiskrieg führender Rohölländer aus Sicht von Marktbeobachtern noch nicht ausgestanden. Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank, erwartet einerseits nicht, dass die vom Opec-Kartell mit seinen Partnern vereinbarten umfangreichen Förderkürzungen rigoros umgesetzt werden. "Und gleichzeitig deuten die gigantischen Rabatte Saudi-Arabiens - die anderen Golfstaaten dürften dem Beispiel folgen - für die Mai-Lieferungen auf einen anhaltenden Preiskrieg hin", sagte Weinberg.

Damit bliebe die Doppelbelastung des Ölmarktes unverändert. Daten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API), die am Vorabend bekannt geworden waren, zeigten einen Anstieg der Lagerbestände für US-Öl in der letzten Woche um 13 Millionen Barrel. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung werden am Nachmittag erwartet./ssc/jkr/mis