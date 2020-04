Die Münchner Rück konnte nach dem letzten Test der markanten Unterstützungszone von rund 140,00 Euro aus Mitte 2016 eine Aufwärtsbewegung initiieren und stieg dabei auf einen Wert von 284,40 Euro Anfang dieses Jahres an. Der jüngste Crash verursachte einen massiven Rückfall zurück auf die markante Unterstützung von grob 140,00 Euro. Dort prallte die Aktie der Münchner Rück anschließend zur Oberseite ab und konnte wie bereits in den letzten Analysen erwähnt das Minimalkorrekturziel von 196,00 Euro zulegen. Aus technischer Sicht wurde damit die Erholungsbewegung der letzten Wochen erfolgreich abgeschlossen, nun könnten sich Bären wieder breitmachen und das Papier erneut gen Süden schicken.

Engmaschige Beobachtung unerlässlich

Das aktuelle Kursniveau der Münchner Rück-Aktie ist zur nächst als neutral zu bewerten. Erst unterhalb der Marke von mindestens 182,00 Euro könnten sich die Anzeichen für eine bevorstehende Abwärtsbewegung in Richtung 170,00 Euro, darunter an 156,75 Euro verdichten. Sollte dieser Fall wie erwartet eintreten, böte sich ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB13FF an. Solange der Bereich zwischen 200,00 und 201,65 Euro ungebrochen bleibt, bleibt das Chartbild zunächst als neutral zu interpretieren. Darüber allerdings könnte ein Rücklauf zurück an den vorherigen Aufwärtstrend um 210,00 Euro gelingen, der weitere Verlauf müsste dann erneut ausgewertet werden.