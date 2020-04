Kames Capital: Sind Hochzinsanleihen derzeit eine Kaufoption?

Der globale Markt für Hochzinsanleihen bietet inzwischen eine Effektivrendite von ca. 8,5 Prozent. Bedeutet dies also, dass er für Investoren eine günstige Kaufgelegenheit darstellt? Die Bewertungen sind gewiss überzeugend, doch bleiben klare Risiken bestehen. In diesem Jahrhundert bestand nur sehr wenige Male die Möglichkeit, dass Anleger auf diesem Niveau kaufen konnten. Zwar fielen die späteren Renditen sehr positiv aus, dennoch gibt es viele Gründe, an diesem Punkt vorsichtig zu sein. Hohe Renditen werden aufgrund ihres idiosynkratischen Charakters von einzelnen Gewinnern und Verlierern definiert, so dass eine solide Fundamentalanalyse unerlässlich ist.