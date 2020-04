NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen werden am Mittwoch mit Verlusten erwartet. Desaströse Wirtschaftsdaten und ein mauer Start in die Berichtssaison sorgten für Risikoscheu bei Anlegern. Der Markt hatte sich zuvor seit dreieinhalb Wochen deutlich vom Corona-Crash erholt. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund 40 Minuten vor dem Handelsbeginn 2,4 Prozent tiefer bei 23 385 Punkten. Seit der Wall-Street-Index am 23. März bei knapp unter 18 600 Punkten sein bisheriges Krisentief erreichte, hat er sich um fast 30 Prozent erholt.

Belastet von der Corona-Krise brachen im März die viel beachteten Einzelhandelsumsätze zum Vormonat so stark ein wie noch nie. Darüber hinaus trübte sich die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York im April in einem noch nie dagewesen Ausmaß ein. Der Empire-State-Index sackte auf ein Rekordtief ab und signalisiert einen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität.