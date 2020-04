In Ihrem Fazit schreibt die Fachjury: „Smartbroker bietet ein rundum gelungenes ETF-Sparplan-Angebot. Neben einer umfangreichen Auswahl an sparplanfähigen ETFS aller namhafter Anbieter überzeugt das Angebot mit 272 kostenlosen ETF Sparplänen von Amundi, BNP Paribas, iShares, Lyxor und Xtrackers.“ Gelobt werden außerdem die günstigen Konditionen – insbesondere bei Sparraten ab 75 Euro im Monat. Das gesamte Testergebnis kann hier nachgelesen werden.

Folgende Punkte hebt die justETF-Redaktion positiv hervor:

- Der Smartbroker gehört zu den günstigsten Anbietern von ETFSparplänen

- Das Depot ist grundsätzlich kostenlos

- Das Angebot an ETFSparplänen ist „sehr umfangreich“

- Die Mindestsparrate liegt mit 25 Euro unter den marktüblichen 50 Euro pro Monat



Die fünf Sterne von justETF sind bereits die dritte Auszeichnung, die das Smartbroker-Team innerhalb weniger Wochen entgegennehmen darf. Zuvor hatten bereits die „Euro am Sonntag“ die Note „sehr gut“ vergeben. Der Smartbroker war im gleichen Vergleichstest außerdem Sieger in der Kategorie „Fonds & Sparpläne“. Bestnoten gab es auch schon von der Redaktion des „Extra-Magazins“, die den Smartbroker gleich zweimal mit „sehr gut“ prämierte.

Smartbroker-Vorstand Thomas Soltau zu der Auszeichnung durch justETF: „Wir freuen uns über die sehr positive Bewertung durch die unabhängigen ETF-Experten. Das Thema Sparpläne liegt uns tatsächlich sehr am Herzen – der Smartbroker ist schließlich nach den Wünschen der Finanz-Community entwickelt worden. Viele Menschen wagen den Einstieg an die Börse mit einem ETF Sparplan, werden jedoch häufig von Ihren Banken mit hohen Sparplangebühren überrascht. Wir möchten, dass die Menschen verstärkt an die Börse gehen, deshalb setzen wir uns grundsätzlich für möglichst günstige Konditionen ein.“