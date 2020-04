Wasserstoff – Energieträger der Zukunft?

Die Energiegewinnung aus Wasserstoff steckt vielerorts noch in den Kinderschuhen. Doch die Aussicht auf niedrigere Kosten und eine bessere Infrastruktur könnte den zukunftsträchtigen Energieträger wesentlich antreiben. Das Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft ist groß. Ein Aufschwung in der Technologie dürfte auch Wasserstoffaktien beflügeln. Mit dem Solactive Hydrogen Top Selection Index (WKN VP2HYD) können Anleger nahezu 1:1 an der Kursentwicklung von 15 führenden Wasserstoffunternehmen partizipieren.