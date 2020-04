"Die Eindämmungsmaßnahmen zeigen nun ein weiteres Mal ihr hässliches Gesicht", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die konsumfreudigen US-Bürger müssen eine Zwangspause einlegen." Doch selbst wenn die Läden wieder öffnen, stelle sich die Frage, ob die Kunden angesichts der gestiegenen Arbeitslosigkeit und Unsicherheit überhaupt wieder ins Ladeninnere möchten.

Zunehmend dramatisch entwickelt sich auch die Lage in der US-Industrie. Ein Indikator für die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in der Region New York war im April auf ein Rekordtief gesackt. Er deutet einen extremen konjunkturellen Rückschlag an. New York ist besonders hart von der Krise getroffen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,201 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 9/32 Punkte auf 100 21/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,362 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 27/32 Punkte auf 107 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,663 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 2 12/32 Punkte auf 116 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,313 Prozent./jsl/jkr/he