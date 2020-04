BioNTech Aktie gehört nicht zuletzt aufgrund eines Corona-Impfstoffprojekts des Mainzer Unternehmens zu den hoch volatilen „Hype”-Titeln am Aktienmarkt der letzten Wochen. Für die Biotech-Aktie, die an der US-Börse NASDAQ notiert ist, ging es Mitte März binnen weniger Tage von 28 Dollar auf bis zu 105 Dollar (!) nach oben. Seit dem Top, das am 3. März erreicht wurde, hat sich der Hype aber wieder deutlich beruhigt. ...