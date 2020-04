Marktführerschaft dürfte nach COVID-19 intakt bleiben

Das erste Quartal 2020 wird als eine der beunruhigendsten Phasen der jüngsten Zeit in die Geschichte eingehen, da sich die verheerende Erkrankung COVID-19 schnell auf der ganzen Welt ausbreitete und praktisch überall dramatische Auswirkungen auf die Märkte und das tägliche Leben hat. Die Pandemie und die Bemühungen zu ihrer Eindämmung sorgen für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und einen drastischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) weltweit, wobei kleine Unternehmen besonders unter Druck stehen. Die Folge wird wahrscheinlich ein weltweiter Konjunkturabschwung historischen Ausmaßes sein. Aktien kletterten am 19. Februar auf neue Hochs und verbuchten dann einen der schnellsten und drastischsten Rückgänge seit Bestehen der Aufzeichnungen. Die maßgeblichen Indizes erlitten einen Verlust vom höchsten auf den tiefsten Stand von über 30% an nur 25 Handelstagen. Verstärkt wurden die Turbulenzen dadurch, dass die wichtigsten Rohölproduzenten Saudi-Arabien und Russland einen Preiskrieg anzettelten, der einen Einbruch des Preises von Rohöl der Sorte West Texas Intermediate um über 65% in dem Quartal auf rund 20 USD pro Barrel zur Folge hatte.

Die derzeitige Lage ist zwar schlimm, unterscheidet sich jedoch grundlegend von der Finanzkrise von 2007-2008. Vor dreizehn Jahren waren strukturelle wirtschaftliche Schwachstellen und ihre zögerliche Behebung dafür verantwortlich, dass die Erholung schleppend und schmerzhaft war. Heute ist die Wirtschaftstätigkeit unterbrochen oder eingeschränkt, um die Ausbreitung des Virus und das menschliche Leid zu begrenzen. Massive fiskal- und geldpolitische Anreize werden schnell umgesetzt. Die zugrunde liegende Wirtschaftslage vor dem Ausbruch des Virus war im Großen und Ganzen solide, und wenn die Krise nachlässt – wenn ein Impfstoff entwickelt wird oder das Virus saisonbedingt abklingt – dürften fundamental solide Wirtschaftsstrukturen die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit unterstützen. Wir rechnen jedoch nicht damit, dass die Erholung einheitlich sein wird, und anfällige Unternehmen werden unter Umständen nicht überleben. Es besteht außerdem Unsicherheit über eine potenzielle zweite Welle des Virus im kommenden Herbst oder Winter.

In einem derartigen Umfeld werden sich Aktien von Unternehmen, die in ihrer Branche marktführend sind und wesentlich höhere Wachstumsraten aufweisen als der Marktdurchschnitt unserer Ansicht nach besser behaupten als der breitere Markt. Wir bevorzugen außerdem hochwertigere Unternehmen, die einen bedeutenden Cashflow generieren, der es ihnen ermöglicht, schwierige Zeiten zu überstehen und die Wettbewerbsvorteile aufrechtzuerhalten, die erforderlich sind, um langfristig einen echten wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass die Unternehmen, die am Anfang der Krise die stärksten Wettbewerbspositionen innehatten, auch nach COVID-19 am besten positioniert sein werden, sobald sich die Bedingungen stabilisieren und die Wirtschaftstätigkeit wieder in Gang kommt.