Ihr Geschenk: Aber ist Plug Power wirklich die Wasserstoffaktie mit dem größten Potenzial? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, wo jetzt die größten Gewinnchancen warten. Hier abrufen .

PLUG POWER begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund drei Prozent im Plus. Damit kostet der Titel nun 3,96 EUR. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Dann damit kostet PLUG POWER damit so viel wie noch in diesem Monat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bis heute lag dieses Top bei 3,95 EUR. Der Kursverlauf von PLUG POWER verspricht also spannend zu werden.

Investoren, die für PLUG POWER bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Wer ohnehin nichts von PLUG POWER hält, hat heute allen Grund zur Freude.