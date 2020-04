Weiter fallende Ölpreise, schwache Einzelhandelsdaten aus den USA und schlechte Zahlen von sich vor Kreditausfällen fürchtenden US-Banken riefen den Anlegern heute in Erinnerung, dass zwischen dem derzeitigen Zustand der Realwirtschaft und dem, was durch die hohe Liquidität einmal geschaffen werden könnte, noch eine gewaltige Lücke klafft.

Der in den vergangenen Tagen geweckten Fantasie der Anleger in Erwartung einer baldigen schrittweisen Normalisierung des täglichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens ist heute ein kräftiger Dämpfer versetzt worden. Auch weil immer mehr Experten vor einer zu schnellen Lockerung der Maßnahmen warnen und weil auch deshalb die Bundesregierung wohl noch einmal fast drei Wochen warten wird, bevor Schulen, Kitas und auch Teile der Wirtschaft in Deutschland wieder geöffnet werden.



Die Stimmung belastet aber auch ein Ölpreis, der trotz weltweiter Maßnahmen zur Angebotskürzung weiter fällt. Dass es sich dabei um temporäre Preisschwächen handelt, die über die kommenden Monate am Terminmarkt teilweise ausgeglichen werden, interessiert derzeit niemanden. Akut zählt, dass der Aufschwung nur allmählich stattfinden wird – weniger schnell, als die Aktienkurse in den vergangenen Wochen gestiegen sind. Dem Deutschen Aktienindex könnte nun ein Test der Ausbruchsmarke bei 10.142 Punkten bevorstehen.



Profitieren können auf der anderen Seite weiter Aktien wie Amazon und Tesla: Eine Kursverdopplung der Aktie des E-Autopioniers seit Mitte März und ein neues Allzeithoch bei Amazon lassen fast vergessen, dass sich die Welt inmitten einer Wirtschaftskrise befindet. Amazon stellt im großen Stil neue Mitarbeiter ein, da die Menschen online bestellen, statt in Läden einzukaufen. Und Tesla könnte profitieren, da die traditionelle Autoindustrie durch die Corona-Krise weiteren Schaden nimmt. Goldman Sachs ruft ein Kursziel von 864 Dollar für die Tesla-Aktie aus, noch einmal fast 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Krise wirkt wie ein Beschleuniger von Trends, die zuvor schon gewirkt haben. Sie wird von Unternehmen, die zuvor schon Probleme hatten, als Entschuldigung und Vorwand genommen, längst überfällige Restrukturierungen noch schneller durchzuführen. Und sie ist Anlass für die Krisengewinner, noch schneller zu expandieren.