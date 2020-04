Encavis erhöht die Dividende, Hauptversammlung „online”

Der Immobilienkonzern Encavis wird seine diesjährige ordentliche Hauptversammlung als virtuelles Event im Internet stattfinden lassen. Die Gesellschaft nutzt damit die Möglichkeiten eines neuen Gesetzes, das die Bundesregierung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlassen hat. Stattfinden soll die Hauptversammlung am 13. Mai 2020, wie Encavis am Mittwoch ankündigt.Im Rahmen der Hauptversammlung soll unter anderem über den ...