Schwierige Ausblicke: Anleger müssen flexibel reagieren

Prognosen zum Marktgeschehen und zur wirtschaftlichen Entwicklung erscheinen derzeit schwierig, weil niemand die Dauer der Pandemie vorhersagen kann. Was sollten Anleger in dieser unsicheren und volatilen Situation wissen? Laurent Denize, globaler Investmentchef bei ODDO BHF Asset Management, gibt Antworten.Seien wir ehrlich: Was die kommende Zeit bringen wird, das weiß im Augenblick niemand. Kurzfristig könnten nur ein Impfstoff oder aber eine wirksame Behandlung die Pandemie aufhalten. Und nur dann ließen sich auch die Kosten dieser Krise beziffern.Solange die Ausbreitung nicht eingedämmt ist, werden sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen fortsetzen. Wir werden daher nicht über die Tiefe der Rezession spekulieren oder Prognosen über...