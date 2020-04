Musterdepot SIW 16/2020 am 15.04.2020

Wie in der Vorwoche angekündigt, haben wir uns am vergangenen Donnerstag vollständig von unseren 130 Stück Facebook-Aktien (WKN: A1JWVX; akt. Kurs: 160,24 EUR) getrennt. Bei einem Verkaufskurs von 160,80 EUR konnten wir damit noch einen Gewinn von 12,1% einfahren. Bis auf den heutigen Tag machte uns unser DAX-Short (WKN: TT06M7, akt. Kurs: 15,27 EUR) zuletzt wenig Freude. Allerdings hat diese Position Absicherungscharakter und soll angesichts der nach wie vor großen Unsicherheit an den Märkten …