ABO Wind hat einen neuen Windpark in Ungarn ans Netz angeschlossen: Der Windpark Püspökladány mit 6,5 Megawatt installierter Nennleistung werde nach KÁT-Tarif vergütet, teilt das Erneuerbare-Energien-Unternehmen am Mittwoch mit. Die Anschlussleistung liege bei 5,2 Megawatt, so ABO Wind weiter. Für den Konzern ist es das zweite Windpark-Projekt in dem Land. Beide hat man an den dänischen Investor Obton A/S verkauft.„ABO ...