Helden der Finanziellen Freiheit – Crashmonat März 2020

Der März war ein actiongeladener Monat. Der globale Shutdown hat uns weder persönlich noch an der Börse kalt gelassen, und was die nähere Zukunft bereit hält, ist ungewiss. Was wir jedoch mit Gewissheit sagen können, ist wie es um die Qualität der 1.000 im Aktienfinder analysierten Unternehmen bestellt ist. Unter anderem wissen wir, welche Unternehmen bereits in vergangenen Krisen unter die Räder kamen und ihre Dividendenzahlungen gekürzt oder sogar ganz gestrichen haben. Wer im Crashmonat März überdurchschnittlich hohe Kursverluste erlitten hat, nennt vermutlich viele Zykliker im Depot sein eigen. Aus der Übersicht der Gewinner- und Verliererbranchen geht klar hervor, dass die großen Verlierer Zykliker waren.

Doch auch Zykliker erholen sich in der Regel spätestens beim nächsten Konjunkturaufschwung. Und da wir als Investoren viel Zeit haben, sollten uns Buchverluste zwar nicht egal sein, bringen uns diese aber nicht vom Weg der Finanziellen Freiheit ab. Entsprechend haben zwar auch einige Depots der Helden der Finanziellen Freiheit stark an Wert verloren, doch in Summe sprudeln die Dividenden weiter. Schauen wir also mit einer gehörigen Portion Neugier die Ergebnisse unserer Helden an und wie sich deren Rankings verändert haben.