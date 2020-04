Volkswagen nimmt Produktion wieder auf

Ab dem 20. April wird Volkswagen in den Werken in Zwickau und Bratislava (Slowakei) die Produktion wieder aufnehmen. Eine Woche später folgen die VW-Werke in Portugal, Spanien, Russland, USA und Deutschland. Im Mai werden dann auch die Werke in Südafrika, Argentinien , Brasilien und Mexiko wieder PKWs produzieren.Dazu Ralf Brandstätter, COO der Marke Volkswagen: „Mit den Beschlüssen der Bundes- und Landesregierungen sowie den ...