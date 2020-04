Wieder einmal gibt es eine neue Stimmrechtsmitteilung von Wirecard. Und wie schon in den vergangenen Tagen betrifft sie Morgan Stanley. Die aktuelle Meldung hat den Stichtag 3. April. Schon am 1. April und am 2. April gab es von Morgan Stanley gemeldete Veränderungen in der Stimmrechtsstruktur bei Wirecard.Am 2. April hielten die Amerikaner 7,9 Prozent an Wirecard. Am 3. April sinkt dieser Anteil auf 7,55 Prozent. Der Anteil der ...