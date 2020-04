Es ist bekannt, dass sich Börsen in Wellen und in Trends bewegen. Die Ursachen für Trend- und Stimmungswechsel sind vielfältig. Derzeit bestimmt nach wie vor nur ein Thema die Märkte: Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft? Da dies bislang noch niemand abschließend sagen kann, sind die Marktteilnehmer entsprechend angespannt und nervös. Auch die Pressekonferenz der Regierung am gestrigen Mittwoch, konnte die Händler nicht beruhigen und die Ankündigungen wurden von den Marktteilnehmern eher mit Enttäuschung als mit Erleichterung aufgenommen. Noch konnte der kurzfristig gebildete Aufwärtstrend gehalten werden. Die Chance das nächste Gap zu schließen wurde allerdings zunächst vertan. Der DAX schaffte es nicht ganz bis an die wichtige runde Marke von 11.000 Punkten. Zuvor drehte er wieder nach unten und könnte bereits heute die Trendlinie nach unten brechen. Dafür spricht das Verkaufssignal des Stochastik-Indikators (welches durch den stabilen Trend allerdings keine allzu große Aussagekraft hat). Der MACD-Indikator beginnt aber abzukippen und steht vor einem Verkaufssignal. Die Umsätze sind weiterhin zu niedrig um den Trend zu unterstützen. Daher dürfte die Gefahr steigen, dass die Marke von 10.000 Punkten wieder unterschritten wird.